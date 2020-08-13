Василий Уткин российский журналист

Какая связь между нарушением неким на матче РПЛ, где такая норма существует, и отстранением от работы на Лиге Чемпионов? Никакой. Это уже никак не объяснить. Это жестокий демедж руководства, которым без такого объяснения очевидно манипулируют вышестоящие силы.

Евро-футбол.ру

09:09