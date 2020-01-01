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Уткин отреагировал на слова Шалимова о дармоедах
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
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  • Газета.Ru
Известный комментатор Василий Уткин иронично отреагировал на заявление главного тренера «Ахмата» Игоря Шалимова, который назвал «дармоедами» людей, критикующих действия правительства России.В источнике
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Уткин отреагировал на слова Шалимова о дармоедах

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