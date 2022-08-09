Будьте в Плюсе
Bookmaker-ratings.ru
Bookmaker-ratings.ru

Уткин отреагировал на возможное назначение Юрана главным тренером «Урала»

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал перестановки в тренерском штабе «Урала».
Bookmaker-ratings.ru
8 августа «РБ Спорт» сообщил, что подмосковные «Химки» в ближайшее время могут уволить наставника команды Сергея Юрана.
Bookmaker-ratings.ru
Юран впервые возглавил «Химки» в 2008 году, сумев сохранить команде место в РПЛ, но покинул клуб после окончания срока действия контракта.
Bookmaker-ratings.ru
В настоящий момент «Химки» расположились на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав семь очков в четырех встречах.
Bookmaker-ratings.ru
Bookmaker-ratings.ru
Чемпионат
BetOn

Подробнее о событии

«Это просчёт». Василий Уткин отреагировал на вылет «Ференцвароша» Черчесова из ЛЧ
Чемпионат18:58
Уткин отреагировал на возможное назначение Юрана главным тренером «Урала»
Bookmaker-ratings.ruвчера в 02:51
Уткин отреагировал на увольнение Юрана из «Химок»
BetOnвчера в 02:31
Показать все источники

Новости