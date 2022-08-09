Bookmaker-ratings.ruУткин отреагировал на возможное назначение Юрана главным тренером «Урала»Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал перестановки в тренерском штабе «Урала».Bookmaker-ratings.ru8 августа «РБ Спорт» сообщил, что подмосковные «Химки» в ближайшее время могут уволить наставника команды Сергея Юрана.Bookmaker-ratings.ruЮран впервые возглавил «Химки» в 2008 году, сумев сохранить команде место в РПЛ, но покинул клуб после окончания срока действия контракта.Bookmaker-ratings.ruВ настоящий момент «Химки» расположились на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав семь очков в четырех встречах.Bookmaker-ratings.ruЧитать далееСвернутьBookmaker-ratings.ruЧемпионатBetOnПодробнее о событии«Это просчёт». Василий Уткин отреагировал на вылет «Ференцвароша» Черчесова из ЛЧЧемпионат18:58Уткин отреагировал на возможное назначение Юрана главным тренером «Урала»Bookmaker-ratings.ruвчера в 02:51Уткин отреагировал на увольнение Юрана из «Химок»BetOnвчера в 02:31Показать все источникиОценить1