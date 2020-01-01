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Уткин ответил сравнившему «Зенит» с «Манчестер Сити» Орлову
Нева Спорт
  • Нева Спорт
  • ГЛАС.RU
Российский журналист Василий Уткин ответил комментатору Геннадию Орлову, который сравнил питерский «Зенит» с «Манчестер Сити». Об этом он заявил в ролике на своем YouTube-канале.В источнике
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Уткин: «У «Зенита» будут европейские достижения, когда Жиркову, Ракицкому и Ивановичу вместе исполнится 150 лет?»

BetOn 05:10
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Уткин ответил сравнившему «Зенит» с «Манчестер Сити» Орлову

ProstoProSport 05:00 
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Василий Уткин сравнил «Зенит» и «Манчестер Сити»

ГЛАС.RU 04:51
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