Уткин ответил сравнившему «Зенит» с «Манчестер Сити» Орлову

Российский журналист Василий Уткин ответил комментатору Геннадию Орлову, который сравнил питерский «Зенит» с «Манчестер Сити». Об этом он заявил в ролике на своем YouTube-канале.