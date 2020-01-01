НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Зенит» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболуМатч «Крыльев» с «Сочи» отменен из-за коронавируса«Урал» объявил об отставке ПарфеноваФигуристка Александровская погибла в МосквеПилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии «Формулы-1»ProstoProSportУткин ответил сравнившему «Зенит» с «Манчестер Сити» ОрловуНева Спорт2Нева СпортГЛАС.RUРоссийский журналист Василий Уткин ответил комментатору Геннадию Орлову, который сравнил питерский «Зенит» с «Манчестер Сити». Об этом он заявил в ролике на своем YouTube-канале.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Уткин: «У «Зенита» будут европейские достижения, когда Жиркову, Ракицкому и Ивановичу вместе исполнится 150 лет?»BetOn 05:10Уткин ответил сравнившему «Зенит» с «Манчестер Сити» ОрловуProstoProSport 05:00 Василий Уткин сравнил «Зенит» и «Манчестер Сити»ГЛАС.RU 04:51рекламаГлавное«Зенит» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболуМатч «Крыльев» с «Сочи» отменен из-за коронавируса«Урал» объявил об отставке ПарфеноваФигуристка Александровская погибла в МосквеПилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии «Формулы-1»Новости