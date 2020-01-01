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Уткин по-прежнему считает, что Николич сильнее Семина
Евро-футбол.ру
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Уткин отметил, что команды выдали бездарный матч, но подчеркнул, что Николич работает с теми футболистами, которых предоставил клуб и не требует большего, как это сделал бы, по мнению блогера, экс-наставник «Локо» Юрий Сёмин.В источнике
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Василий Уткин
российский журналист
В том, что тренер Николич сегодня сильнее тренера Семина, у меня нет сомнений. В том, что он был оптимальным выбором — нет, я так не думаю. И я никогда так не думал, кстати. Но он работает как может. Других игроков сегодня клуб ему предоставить не может. Некомпетентен клуб. Вот и все.Нева Спорт01:11
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Уткин по-прежнему считает, что Николич сильнее Семина

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Уткин: в том, что тренер Николич сегодня сильнее тренера Семина, у меня нет сомнений

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