Уткин по-прежнему считает, что Николич сильнее Семина
Уткин отметил, что команды выдали бездарный матч, но подчеркнул, что Николич работает с теми футболистами, которых предоставил клуб, и не требует большего, как это сделал бы, по мнению блогера, экс-наставник «Локо» Юрий Сёмин.В источнике В том, что тренер Николич сегодня сильнее тренера Семина, у меня нет сомнений. В том, что он был оптимальным выбором — нет, я так не думаю. И я никогда так не думал, кстати. Но он работает как может. Других игроков сегодня клуб ему предоставить не может. Некомпетентен клуб. Вот и все.Нева Спорт01:11