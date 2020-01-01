Василий Уткин российский журналист

В том, что тренер Николич сегодня сильнее тренера Семина, у меня нет сомнений. В том, что он был оптимальным выбором — нет, я так не думаю. И я никогда так не думал, кстати. Но он работает как может. Других игроков сегодня клуб ему предоставить не может. Некомпетентен клуб. Вот и все.

Нева Спорт

01:11