НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеГол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»«Реал» – «Сельта». Федор Смолов появится на поле с первых минутСмолов попал в заявку «Сельты» на матч с «Реалом»Зидан считает гол Смолова ошибкой «Реала»Аспас: «Нужно отдать пас Смолову в свободную зону, и он забьёт»ГлавноеГол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»Биатлонист Логинов назвал ключевой момент гонки преследования на ЧМБиатлониста Евгения Устюгова лишили «золота» ОИ-2014«Спартак» может приобрести еще одного голландца«Манчестер Сити» исключили из Лиги чемпионов на 2 годаЭкономика сегодняУткин поддел Дзюбу после гола Смолова в ворота «Реала»78.ru978.ruSports.ruФутбол РоссииНевские НовостиПетербургский дневникKazanfirst.ruMetaratingsГазета.RuЭкономика сегодняГол нападающего «Сельты» Федора Смолова в ворота мадридского «Реала» в матче чемпионата Испании стал поводом для колкости со стороны комментатора и журналиста Василия Уткина.В источнике Комментировать5Подробнее о событии Уткин затроллил Дзюбу после гола Смолова в ворота «Реала»РИА Новости 02:01Уткин потроллил Дзюбу в контексте гола Смолова в ворота «Реала»Metaratings 01:29Уткин потроллил Дзюбу после первого гола Смолова за «Сельту»: «Продолжай смотреть ему в затылок»Sport24.ru 01:26 рекламаЕщё по темеГол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»«Реал» – «Сельта». Федор Смолов появится на поле с первых минутСмолов попал в заявку «Сельты» на матч с «Реалом»Зидан считает гол Смолова ошибкой «Реала»Аспас: «Нужно отдать пас Смолову в свободную зону, и он забьёт»ГлавноеГол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»Биатлонист Логинов назвал ключевой момент гонки преследования на ЧМБиатлониста Евгения Устюгова лишили «золота» ОИ-2014«Спартак» может приобрести еще одного голландца«Манчестер Сити» исключили из Лиги чемпионов на 2 годаНовости