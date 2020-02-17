Уткин поддел Дзюбу после гола Смолова в ворота «Реала»

Гол нападающего «Сельты» Федора Смолова в ворота мадридского «Реала» в матче чемпионата Испании стал поводом для колкости со стороны комментатора и журналиста Василия Уткина.