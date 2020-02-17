НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеСмолов прокомментировал гол «Реалу»Смолов попал в основной состав «Сельты» на матч с «Реалом»Зидан считает гол Смолова ошибкой «Реала»Мостовой не увидел «ничего такого» в дебютном голе Смолова за «Сельту»Аспас: «Нужно отдать пас Смолову в свободную зону, и он забьёт»ГлавноеСмолов прокомментировал гол «Реалу»Александр Логинов завоевал бронзу на чемпионате мира по биатлону«Зенит» победил «Аланию» благодаря дублям Ригони и ЕрохинаРоссийского биатлониста лишили золотой медали Олимпиады в СочиНепряева снялась со «Ски Тура» из-за здоровьяЭкономика сегодняУткин поддел Дзюбу после гола Смолова в ворота «Реала»78.ru978.ruSports.ruФутбол РоссииНевские НовостиПетербургский дневникKazanfirst.ruMetaratingsГазета.RuЭкономика сегодняГол нападающего «Сельты» Федора Смолова в ворота мадридского «Реала» в матче чемпионата Испании стал поводом для колкости со стороны комментатора и журналиста Василия Уткина.В источнике Комментировать8Подробнее о событии Уткин затроллил Дзюбу после гола Смолова в ворота «Реала»РИА Новости 02:01Уткин потроллил Дзюбу в контексте гола Смолова в ворота «Реала»Metaratings 01:29Уткин потроллил Дзюбу после первого гола Смолова за «Сельту»: «Продолжай смотреть ему в затылок»Sport24.ru 01:26 рекламаЕщё по темеСмолов прокомментировал гол «Реалу»Смолов попал в основной состав «Сельты» на матч с «Реалом»Зидан считает гол Смолова ошибкой «Реала»Мостовой не увидел «ничего такого» в дебютном голе Смолова за «Сельту»Аспас: «Нужно отдать пас Смолову в свободную зону, и он забьёт»ГлавноеСмолов прокомментировал гол «Реалу»Александр Логинов завоевал бронзу на чемпионате мира по биатлону«Зенит» победил «Аланию» благодаря дублям Ригони и ЕрохинаРоссийского биатлониста лишили золотой медали Олимпиады в СочиНепряева снялась со «Ски Тура» из-за здоровьяНовости