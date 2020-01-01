Уткин поддержал идею объединения клубов «Тамбов» и «Нижний Новгород»

Сообщения о возможном объединении Тамбова и Нижнего Новгорода появились 17 мая. Напомним, что тамбовчане проводят дебютный сезон в РПЛ и имеют неплохие шансы сохранить прописку в элитном дивизионе.