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Уткин поддержал идею объединения клубов «Тамбов» и «Нижний Новгород»
Bookmaker-ratings.ru
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Сообщения о возможном объединении Тамбова и Нижнего Новгорода появились 17 мая. Напомним, что тамбовчане проводят дебютный сезон в РПЛ и имеют неплохие шансы сохранить прописку в элитном дивизионе.В источнике
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Василий Уткин: Пусть объединенная команда сохранит историческое имя — «Тамбов» (Нижний Новгород)

Bookmaker-ratings.ru 01:12
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Уткин поддержал идею объединения клубов «Тамбов» и «Нижний Новгород»

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Василий Уткин назвал Нижний Новгород городом дураков

ProstoProSport вчера в 23:30 
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