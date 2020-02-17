НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
78.ru78.ru
Уткин подколол Дзюбу после гола Смолова «Реалу»
78.ru
  • 78.ru
  • Футбол России
  • Sports.ru
  • Metaratings
  • Kazanfirst.ru
  • Петербургский дневник
  • Невские Новости
  • Газета.Ru
  • Экономика сегодня
Российский нападающий Фёдор Смолов накануне забил первый гол за «Сельту». Отметился он в гостевой игре против мадридского «Реала» уже на 7-й минуте.В источнике
9
Подробнее о событии
alt

Уткин затроллил Дзюбу после гола Смолова в ворота «Реала»

РИА Новости 02:01
alt

Уткин потроллил Дзюбу в контексте гола Смолова в ворота «Реала»

Metaratings 01:29
alt

Уткин потроллил Дзюбу после первого гола Смолова за «Сельту»: «Продолжай смотреть ему в затылок»

Sport24.ru 01:26 
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости