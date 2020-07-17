Уткин похвалил Николича после выхода «Локомотива» в Лигу чемпионов
Известный блогер Василий Уткин высказался о выходе "Локомотива" в Лигу чемпионов по итогам победы в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1).В источнике Они могли рассчитывать только на себя, поверх идиотизма с одной стороны и огульного протеста с другой. Эти парни выиграли себе место в Лиге, а всем остальным — время. Я практически уверен, что время будет упущено. Но это уже за пределами возможностей тех, кто выходит на поле.BetOn05:25