Василий Уткин российский журналист

Они могли рассчитывать только на себя, поверх идиотизма с одной стороны и огульного протеста с другой. Эти парни выиграли себе место в Лиге, а всем остальным — время. Я практически уверен, что время будет упущено. Но это уже за пределами возможностей тех, кто выходит на поле.

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