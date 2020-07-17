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Уткин похвалил Николича после выхода «Локомотива» в Лигу чемпионов
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Известный блогер Василий Уткин высказался о выходе "Локомотива" в Лигу чемпионов по итогам победы в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1).В источнике
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Василий Уткин
российский журналист
Они могли рассчитывать только на себя, поверх идиотизма с одной стороны и огульного протеста с другой. Эти парни выиграли себе место в Лиге, а всем остальным — время. Я практически уверен, что время будет упущено. Но это уже за пределами возможностей тех, кто выходит на поле.BetOn05:25
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Уткин поддержал Николича после победы «Локомотива» над ЦСКА

РИА Новости 06:21
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Уткин похвалил Николича за выход «Локомотива» в Лигу чемпионов

Metaratings 06:05
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Уткин: «Я очень рад за „Локомотив“ и за Николича»

Soccer.ru 05:45
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