Спорт день за днем

Уткин поздравил «Зенит» с титулом чемпиона России 2021 года

Уткин обвинил Мутко в судейских проблемах в России В новом сезоне сыграно всего два тура. «Зенит» с двумя победами возглавляет турнирную таблицу.