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Уткин признался, что ошибся с Андре Шюррле
Soccernews.ru
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Известный комментатор из РФ Василий Уткин признался в том, что он также ошибся с хавбеком «Спартака» Андре Шюррле. Об этом он написал в своем Telegram-канале.В источнике
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