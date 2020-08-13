Уткин прокомментировал отстранение Шмурнова от эфиров на «Матч ТВ»
Блогер Василий Уткин отреагировал на отстранение комментатора Александра Шмурнова от работы после трансляции матча 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2).В источнике Какая связь между нарушением неким на матче РПЛ, где такая норма существует, и отстранением от работы на Лиге Чемпионов? Никакой. Это уже никак не объяснить. Это жестокий демедж руководства, которым без такого объяснения очевидно манипулируют вышестоящие силы.Евро-футбол.ру09:09