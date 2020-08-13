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Уткин прокомментировал отстранение Шмурнова от эфиров на «Матч ТВ»
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Блогер Василий Уткин отреагировал на отстранение комментатора Александра Шмурнова от работы после трансляции матча 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2).В источнике
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Василий Уткин
российский журналист
Какая связь между нарушением неким на матче РПЛ, где такая норма существует, и отстранением от работы на Лиге Чемпионов? Никакой. Это уже никак не объяснить. Это жестокий демедж руководства, которым без такого объяснения очевидно манипулируют вышестоящие силы.Евро-футбол.ру09:09
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Уткин назвал отстранение Шмурнова «жестоким демеджем» руководства «Матч ТВ»

ProstoProSport 09:40 
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Уткин прокомментировал отстранение Шмурнова

Спорт день за днем 09:38
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Уткин отреагировал на отстранение от эфиров на «Матч ТВ» комментатора Шмурнова

Sport.ru 09:29
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