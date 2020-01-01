Василий Уткин российский журналист

В игре ЦСКА хочется видеть некую стратегию. Смотрите-ка: ЦСКА не попер вперед и не сел сильно назад. Непонятно, что, но что-то было. Но о какой стратегии может идти речь, если тренер ЦСКА мерцательно появляется в команде: то он есть, то его нет. И потом нужно объяснять, куда он делся и зачем.

Футбол России

05:20