Уткин прокомментировал поведение главного тренера ЦСКА
Василий Уткин, являющийся знаменитым российским журналистом, комментатором и блогером, порассуждал касательно поведения главного тренера футбольного клуба ЦСКА. Слова аналитика приводит спортивный новостной портал "Глас".В источнике В игре ЦСКА хочется видеть некую стратегию. Смотрите-ка: ЦСКА не попер вперед и не сел сильно назад. Непонятно, что, но что-то было. Но о какой стратегии может идти речь, если тренер ЦСКА мерцательно появляется в команде: то он есть, то его нет. И потом нужно объяснять, куда он делся и зачем.Футбол России05:20