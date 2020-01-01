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Уткин прокомментировал поведение главного тренера ЦСКА
Футбол России
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Василий Уткин, являющийся знаменитым российским журналистом, комментатором и блогером, порассуждал касательно поведения главного тренера футбольного клуба ЦСКА. Слова аналитика приводит спортивный новостной портал "Глас".В источнике
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Василий Уткин
российский журналист
В игре ЦСКА хочется видеть некую стратегию. Смотрите-ка: ЦСКА не попер вперед и не сел сильно назад. Непонятно, что, но что-то было. Но о какой стратегии может идти речь, если тренер ЦСКА мерцательно появляется в команде: то он есть, то его нет. И потом нужно объяснять, куда он делся и зачем.Футбол России05:20
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