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Уткин прокомментировал продление контракта ЦСКА с Гончаренко
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Комментатор и блогер Василий Уткин прокомментировал решение руководства ЦСКА о продлении контракта с главным тренером команды Виктором Гончаренко на один год.В источнике
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Уткин прокомментировал продление контракта Гончаренко в ЦСКА – журналист считает, что это кризисное решение

ODDS.ru 10:32
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Уткин не увидел в новом контракте Гончаренко с ЦСКА доверия руководства

SM News 10:18
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Уткин прокомментировал продление контракта ЦСКА с Гончаренко

Metaratings 10:15
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