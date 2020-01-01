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Уткин прокомментировал увольнение Цорна из «Спартака»
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Скорее всего, Федун просто решил вернуть наиболее успешного тренера Массимо Карреру. Именно он приходит, и приносит результат. Так было и в «Спартаке», и в «АЕКе».В источнике
Подробнее о событии
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Уткин высказался о перспективах назначения Карреры главным тренером «Спартака»

RT на русском 10:12
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Уткин прокомментировал увольнение Цорна из «Спартака»

ГЛАС.RU 10:00
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Уткин предположил, что Федун хочет вернуть Карреру в «Спартак»

Metaratings 09:57
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