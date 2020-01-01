Василий Уткин российский журналист

Меня совершенно не напрягает видео с Дзюбой и Азмуном. Я вообще считаю, что нет запретных тем, и в частности запретных тем для шуток. И уж чем-чем, а своим телом каждый человек свободен распоряжаться. И уж где-где, а в постели граждан государству точно делать нечего.

CT news

07:06