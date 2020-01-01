Уткин прокомментировал видео с Дзюбой и Азмуном
Василий Уткин высказал свое мнение по поводу вирусного видео, на котором Дзюба и Азмун имитируют половой акт. Видео было снято в раздевалке «Зенита» после победного матча с «Краснодаром».В источнике Меня совершенно не напрягает видео с Дзюбой и Азмуном. Я вообще считаю, что нет запретных тем, и в частности запретных тем для шуток. И уж чем-чем, а своим телом каждый человек свободен распоряжаться. И уж где-где, а в постели граждан государству точно делать нечего.CT news07:06