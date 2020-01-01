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Уткин прокомментировал заявление Черчесова о поправках в конституцию
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  • Футбол России
Российский блогер Василий Уткин призвал главного тренера сборной России Станислава Черчесова посмотреть выпуск «КраСавы», посвященный детским школам во Владивостоке.В источнике
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Уткин ответил на призыв Черчесова проголосовать по поправкам в конституцию

CT news 05:36
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Уткин прокомментировал заявление Черчесова о поправках в конституцию

ProstoProSport 05:24 
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Уткин отреагировал на призыв Черчесова принять участие в голосовании по поправкам в конституцию

Футбол России 04:54
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