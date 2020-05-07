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Уткин раскритиковал российский футбол за нежелание возобновлять РПЛ
Евро-футбол.ру
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Журналист, комментатор и блогер Василий Уткин обратился с критикой к российским футбольным деятелям за нежелание возобновлять текущий сезон РПЛ.В источнике
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Уткин о возобновлении Бундеслиги: «Германии неделя до радости, нам месяцы взаперти без ничего. Не можем повторить»

Sports.ru 08:48
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Уткин: «В День Победы новая Германия на 75 голов выше новой России в простом, но показательном деле»

Sport24.ru 08:45 
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Уткин раскритиковал российский футбол за нежелание возобновлять РПЛ

Metaratings 08:35
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