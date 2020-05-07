НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеФигуристка Трусова перешла от Тутберидзе к ПлющенкоКХЛ решила не определять чемпиона и обладателя Кубка ГагаринаРадимов назвал максимумом Соболева скамейку запасных «Спартака»Владелец «Спартака» Федун попал в больницу с коронавирусомШироков раскритиковал власти России за меры по борьбе с коронавирусомMetaratingsУткин раскритиковал российский футбол за нежелание возобновлять РПЛMetaratings4MetaratingsSport24.ruBookmaker-ratings.ruЕвро-футбол.руЖурналист, комментатор и блогер Василий Уткин обратился с критикой к российским футбольным деятелям за нежелание возобновлять текущий сезон РПЛ.В источнике Комментировать5Подробнее о событии «Не можем повторить». Уткин сравнил новости о судьбе сезона в Германии и РоссииЧемпионат 09:34Уткин: в День Победы над фашистской Германией новая Германия на 75 голов выше новой РоссииMetaratings 10:19Уткин: «Германии неделя до радости, нам месяцы взаперти без ничего»Soccer.ru 09:08 рекламаГлавноеФигуристка Трусова перешла от Тутберидзе к ПлющенкоКХЛ решила не определять чемпиона и обладателя Кубка ГагаринаРадимов назвал максимумом Соболева скамейку запасных «Спартака»Владелец «Спартака» Федун попал в больницу с коронавирусомШироков раскритиковал власти России за меры по борьбе с коронавирусомНовости