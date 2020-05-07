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MetaratingsMetaratings
Уткин раскритиковал российский футбол за нежелание возобновлять РПЛ
Metaratings
  • Metaratings
  • Sport24.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Евро-футбол.ру
Журналист, комментатор и блогер Василий Уткин обратился с критикой к российским футбольным деятелям за нежелание возобновлять текущий сезон РПЛ.В источнике
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