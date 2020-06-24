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Уткин: Акинфеев думал о завершении карьеры после поражения от «Зенита»
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Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин заявил, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев задумывался об уходе из футбола после проигрыша "Зениту" в минувшем туре РПЛ.В источнике
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Подробнее о событии
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Акинфеев не намерен завершать карьеру и останется в ЦСКА минимум до 2022 года («СЭ»)

Sports.ru 15:26
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Акинфеев останется в ЦСКА минимум до 2022 года

Metaratings 15:44
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Акинфеев останется в ЦСКА, несмотря на информацию о завершении карьеры

Спорт-Экспресс 14:28
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