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Уткин рассказал, в чем проблема Федуна, как руководителя
Спорт уик-энд
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Журналист Василий Уткин поделился мнением по поводу личности Леонида Федуна.В источнике
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«Фигура отчасти смешная и драматическая. Его окружают подхалимы». Василий Уткин - о Федуне

Футбол России 14:45
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Уткин рассказал, в чем проблема Федуна, как руководителя

Спорт день за днем 14:33
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Уткин о Федуне: «Фигура отчасти смешная и драматическая. Его окружают подхалимы»

Sports.ru 13:55
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