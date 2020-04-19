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Уткин рассказал, за какой футбольный клуб болеет
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Спортивный комментатор Василий Уткин рассказал, к кому испытывает симпатии среди отечественных команд.В источнике
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За какой футбольный клуб болеет Уткин - самый часто задаваемый вопрос бывшему комментатору

Евро-футбол.ру 15:06
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Уткин рассказал, за какой футбольный клуб болеет

РИА Новости 07:30
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Уткин о том, за кого он болеет: «Спартак» 1987 года. Последняя чемпионская команда Бескова»

Sports.ru 04:27
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