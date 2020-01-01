НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеМосковский «Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом»Карпин: Хашимото не сыграл с «Локомотивом» из-за проблем с коленомБукмекеры предсказали исход матча ФК «Ростов» и «Локомотива»Алексей Ионов: «Ростову» в матче с «Локомотивом» не хватило головНиколич: ещё есть время подготовиться к еврокубкамГлавное«Даллас» вышел в финал Кубка Стэнли«Зенит» обыграл «Арсенал» и вернулся на первое место в РПЛКарпин: Хашимото не сыграл с «Локомотивом» из-за проблем с коленомЦСКА отказался продавать Влашича «Зениту»Неймар ударил игрока «Марселя» за расизм. Судья удалил пять человекProstoProSportУткин считает, что Николич сильнее СеминаLiveResult.Ru4LiveResult.RuНева СпортЕвро-футбол.руФутбол РоссииРоссийский журналист Василий Уткин вступился за наставника «Локо» Марко Николича после ничьи в матче с «Ростовом». Об этом он написал в своем Telegram. По его словам, он намерен защищать Николича.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Уткин: в том, что тренер Николич сегодня сильнее тренера Семина, у меня нет сомненийФутбол России 01:49Уткин: «„Ростов“ - „Локомотив“ - удивительно бездарный матч»Евро-футбол.ру 01:13Уткин: Нет сомнений, что Николич сегодня сильнее СеминаНева Спорт 01:11рекламаЕщё по темеМосковский «Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом»Карпин: Хашимото не сыграл с «Локомотивом» из-за проблем с коленомБукмекеры предсказали исход матча ФК «Ростов» и «Локомотива»Алексей Ионов: «Ростову» в матче с «Локомотивом» не хватило головНиколич: ещё есть время подготовиться к еврокубкамГлавное«Даллас» вышел в финал Кубка Стэнли«Зенит» обыграл «Арсенал» и вернулся на первое место в РПЛКарпин: Хашимото не сыграл с «Локомотивом» из-за проблем с коленомЦСКА отказался продавать Влашича «Зениту»Неймар ударил игрока «Марселя» за расизм. Судья удалил пять человекНовости