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Уткин сравнил лидерство «Спартака» в РПЛ с прыщом
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Известный комментатор Василий Уткин сравнил промежуточное лидерство «Спартака» в таблице РПЛ с прыщом на теле человека.В источнике
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Уткин - о лидерстве «Спартака»: иногда на первое место выскакивает прыщ. Он тоже красно-белый

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Уткин — о лидерстве «Спартака»: «Иногда на первое место выскакивает прыщ. Он тоже красно-белый»

Sport.ru 04:58
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Уткин - о лидерстве «Спартака»: «Иногда на первое место в жизни выскакивает прыщ или больной зуб»

Евро-футбол.ру 04:30
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