НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
MetaratingsMetaratings
Уткин сравнил лидерство «Спартака» в РПЛ с прыщом
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Soccer.ru
  • ГЛАС.RU
  • Metaratings
  • ODDS.ru
  • Спорт день за днем
Известный комментатор Василий Уткин сравнил промежуточное лидерство «Спартака» в таблице РПЛ с прыщом на теле человека.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

Уткин - о лидерстве «Спартака»: «Иногда на первое место в жизни выскакивает прыщ или больной зуб»

Евро-футбол.ру 04:30
alt

Уткин сравнил лидерство «Спартака» в РПЛ с прыщом

Спорт день за днем 04:28
alt

Уткин сравнил лидерство «Спартака» в РПЛ с прыщом

Metaratings 04:28
реклама
Главное
Новости