НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Локомотив» попрощался с СеминымУсман, Гэтжи, Джонс и другие бойцы оценили победу Бернса над Вудли«Боруссия» Дортмунд забила «Падерборну» шесть голов за тайм«Шахтер» победил киевское «Динамо» в чемпионате Украины по футболуГлушаков отреагировал на новость о возвращении в «Спартак»RT на русскомУткин включил Сёмина в тройку лучших российских тренеровRT на русском8RT на русскомЧемпионатSoccernews.ruSports.ruФутбол РоссииСпорт день за днемODDS.ruBookmaker-ratings.ruЖурналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о карьере экс-тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Уткин определил Семина в топ-3 российских тренеровProstoProSport 15:45 Василий Уткин назвал место Юрия Семина в российской истории среди тренеровBookmaker-ratings.ru 15:33Уткин: Семин точно входит в тройку лучших российских тренеров за всю постсоветскую историюФутбол России 13:39рекламаГлавное«Локомотив» попрощался с СеминымУсман, Гэтжи, Джонс и другие бойцы оценили победу Бернса над Вудли«Боруссия» Дортмунд забила «Падерборну» шесть голов за тайм«Шахтер» победил киевское «Динамо» в чемпионате Украины по футболуГлушаков отреагировал на новость о возвращении в «Спартак»Новости