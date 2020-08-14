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Газета.RuГазета.Ru
Уткин «Зениту»: проиграв «Бенфике», вы отправились в жопу
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Вы проиграли не им. Вы проиграли "Бенфике".В источнике
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Уткин: какое отношение «Лейпциг» и «Лион» имеют к «Зениту»? Он проиграл «Бенфике», дзюболюбы

Футбол России 01:28
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Уткин считает, что «Зенит» после поражения «Бенфике» отправился «в жопу»

ProstoProSport вчера в 23:52 
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Уткин «Зениту»: проиграв «Бенфике», вы отправились в жопу

Газета.Ru вчера в 20:45
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