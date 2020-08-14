НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Лейпциг» оставил «Атлетико» без полуфинала Лиги чемпионовРФС признал назначение второго пенальти в ворота «Спартака» ошибочнымГлавного тренера «Рубина» Слуцкого отстранили на два матча«Вашингтон» уступил «Айлендерс» в матче Кубка СтэнлиГол и ассист Радулова принесли «Далласу» победу над «Калгари»Газета.RuУткин «Зениту»: проиграв «Бенфике», вы отправились в жопуСпорт уик-энд7Спорт уик-эндBookmaker-ratings.ruODDS.ruSoccernews.ruSports.ruГазета.RuФутбол РоссииВы проиграли не им. Вы проиграли "Бенфике".В источнике Комментировать1Подробнее о событии Уткин: какое отношение «Лейпциг» и «Лион» имеют к «Зениту»? Он проиграл «Бенфике», дзюболюбыФутбол России 01:28Уткин считает, что «Зенит» после поражения «Бенфике» отправился «в жопу»ProstoProSport вчера в 23:52 Уткин «Зениту»: проиграв «Бенфике», вы отправились в жопуГазета.Ru вчера в 20:45рекламаГлавное«Лейпциг» оставил «Атлетико» без полуфинала Лиги чемпионовРФС признал назначение второго пенальти в ворота «Спартака» ошибочнымГлавного тренера «Рубина» Слуцкого отстранили на два матча«Вашингтон» уступил «Айлендерс» в матче Кубка СтэнлиГол и ассист Радулова принесли «Далласу» победу над «Калгари»Новости