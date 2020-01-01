НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Уткин высказался об уходе Путина с поста президента
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
Известный видеоблогер и футбольный журналист Василий Уткин дал онлайн-интервью украинской журналистке Алесе Бацман, в котором ответил на самые острые вопросы. Среди прочих журналистка коснулась темы пандемии коронавируса в России.В источнике
2
Подробнее о событии
alt

Уткин очень расстроился возвращению Путина на пост президента

ProstoProSport вчера в 23:43 
alt

Уткин объяснил причину, почему ему не дали комментировать матчи чемпионата мира 2018 года

Евро-футбол.ру вчера в 19:31
реклама
Главное
Новости