Уткин высказался об уходе Путина с поста президента

Известный видеоблогер и футбольный журналист Василий Уткин дал онлайн-интервью украинской журналистке Алесе Бацман, в котором ответил на самые острые вопросы. Среди прочих журналистка коснулась темы пандемии коронавируса в России.