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Уткин заявил, что «Зенит» разоряет РПЛ
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Известный журналист, комментатор и YouTube-блогер Василий Уткин рассказал во время прямого эфира на своем канале рассказал об отношении к санкт-петербургскому "Зениту", который неоднократно ранее называл "Империей зла".В источнике
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«Зенит» — империя зла? Проверяем теорию Уткина

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Уткин: «Зенит» разоряет РПЛ

Нева Спорт вчера в 04:06
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Уткин заявил, что «Зенит» разоряет РПЛ

ProstoProSport вчера в 00:48 
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