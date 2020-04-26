Уткин заявил, что «Зенит» разоряет РПЛ

Известный журналист, комментатор и YouTube-блогер Василий Уткин рассказал во время прямого эфира на своем канале рассказал об отношении к санкт-петербургскому "Зениту", который неоднократно ранее называл "Империей зла".