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Уткин заявил, что у Гончаренко испорчены отношения с Акинфеевым
Sports.ru
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Известный в прошлом спортивный комментатор, а ныне видеоблогер Василий Уткин заявил, что у главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко натянутые отношения с капитаном коллектива, голкипером Игорем Акинфеевым.В источнике
С чего всё начиналось
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Василий Уткин: У Гончаренко испорчены отношения с Акинфеевым

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением об отношениях главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко и капитана команды Игоря Акинфеева. По словам журналиста, ситуация в этом плане изменилась в худшую сторону. ЦСКА потерпел поражение со счетом 0:4 в матче 23-го тура РПЛ с «Зенитом».
Bookmaker-ratings.ru 08:15
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Василий Уткин заявил, что у Виктора Гончаренко испортились отношения с Акинфеевым

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