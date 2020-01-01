Известный блогер Василий Уткин поделился мнением об отношениях главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко и капитана команды Игоря Акинфеева. По словам журналиста, ситуация в этом плане изменилась в худшую сторону. ЦСКА потерпел поражение со счетом 0:4 в матче 23-го тура РПЛ с «Зенитом».