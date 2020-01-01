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Уткин жестко объяснил, почему игнорирует волгоградский «Ротор»
Футбол России
  • Футбол России
  • Soccernews.ru
  • Soccer.ru
  • Metaratings
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sports.ru
Футбольный комментатор Василий Уткин рассказал о своем отношении к «Ротору».В источнике
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Уткин: «Я игнорирую „Ротор“ - команду из города гопников»

Soccernews.ru 15:40
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Уткин жестко объяснил, почему игнорирует волгоградский «Ротор»

Metaratings 15:18
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Василий Уткин: «Ротор» — команда из города гопников. Я её игнорирую

Чемпионат 14:47
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