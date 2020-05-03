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Уткин игнорирует «Ротор» и считает Волгоград городом гопников
ГЛАС.RU
  • Piter.tv0:49
Видеоблогер Василий Уткин игнорирует «Ротор». Об этом он сказал на стриме в эфире своего YouTube-канала.В источнике
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