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Уволенный из «Химок» Юран подаст иск против клуба в УЕФА
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Новым главным тренером команды стал Дмитрий Гунько. Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран сообщил, что собирается направить в УЕФА иск против подмосковного клуба.В источнике
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С чего всё начиналось
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Сергей Юран подаст в УЕФА иск против «Химок»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал корреспонденту «РБ-Спорт», что его юристы готовят иск в УЕФА с жалобой против подмосковного клуба. Ранее «Химки» объявили об увольнении Юрана с поста главного тренера команды. На эту должность вместо него был назначен Дмитрий Гунько.
Bookmaker-ratings.ru 07:08
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Сергей Юран намерен подать иск в УЕФА против «Химок»

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Юран планирует подать в УЕФА иск против «Химок»

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RT на русском 08:06
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