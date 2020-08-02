Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал корреспонденту «РБ-Спорт», что его юристы готовят иск в УЕФА с жалобой против подмосковного клуба. Ранее «Химки» объявили об увольнении Юрана с поста главного тренера команды. На эту должность вместо него был назначен Дмитрий Гунько.