Сергей Юран футболист

Мы дошли до финала Кубка, вышли в РПЛ, а меня выбросили на помойку, как собаку. Они нарушили спортивные законы. По регламенту, сначала нужно уволить тренера, а потом назначать нового. Так сделано не было. Юрист сейчас готовит бумаги напрямую в УЕФА.

Футбол России

07:31