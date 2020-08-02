Уволенный из «Химок» Юран подаст иск против клуба в УЕФА
Новым главным тренером команды стал Дмитрий Гунько. Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран сообщил, что собирается направить в УЕФА иск против подмосковного клуба.В источнике Мы дошли до финала Кубка, вышли в РПЛ, а меня выбросили на помойку, как собаку. Они нарушили спортивные законы. По регламенту, сначала нужно уволить тренера, а потом назначать нового. Так сделано не было. Юрист сейчас готовит бумаги напрямую в УЕФА.Футбол России07:31
С чего всё начиналось
Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал корреспонденту «РБ-Спорт», что его юристы готовят иск в УЕФА с жалобой против подмосковного клуба. Ранее «Химки» объявили об увольнении Юрана с поста главного тренера команды. На эту должность вместо него был назначен Дмитрий Гунько.