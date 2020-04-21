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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Бобан может подать на «Милан» в суд
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • Soccernews.ru
Уволенный из «Милана» Звонимир Бобан может подать на клуб в суд. Об этом на своих страницах информирует Tuttosport.В источнике
Подробнее о событии
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СМИ: Звонимир Бобан оспорит свое увольнение из «Милана» в суде

РИА Новости 08:41
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Бобан подаст в суд на «Милан». Функционер был уволен в начале марта

Soccernews.ru 07:59
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Бобан планирует подать на «Милан» в суд, чтобы оспорить свое увольнение

Sports.ru 07:52
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