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Уволенный из «Спартака» гендиректор Цорн поздравил команду
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Спорт-Экспресс
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  • RT на русском
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Бывший гендиректор «Спартака» Томас Цорн поздравил команду с окончанием сезона.В источнике
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Цорн - о «Спартаке»: я горд, что был частью этой команды

Футбол России 01:10
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Цорн поздравил «Спартак» с завершением сезона

Газета.Ru вчера в 22:51
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Цорн – «Спартаку»: «Поздравляю с завершением сложного и уникального сезона. Горд, что был частью этой команды»

Sports.ru вчера в 21:59
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