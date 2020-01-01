НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне«Зенит» не ведёт переговоров о продаже Азмуна«Ливерпуль» дома обыграл «Челси»Исмаилов набрал более 15 кг перед боем с Александром ЕмельяненкоBetOnУволенный из «Спартака» гендиректор Цорн поздравил командуЕвро-футбол.ру7Евро-футбол.руГазета.RuСпорт-ЭкспрессBookmaker-ratings.ruRT на русскомMetaratingsSports.ruБывший гендиректор «Спартака» Томас Цорн поздравил команду с окончанием сезона.В источнике Комментировать3Подробнее о событии Цорн поздравил «Спартак» с завершением сезонаMetaratings 02:47Цорн - о «Спартаке»: я горд, что был частью этой командыФутбол России 01:10Цорн – «Спартаку»: «Поздравляю с завершением сложного и уникального сезона. Горд, что был частью этой команды»Sports.ru вчера в 21:59рекламаГлавное«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне«Зенит» не ведёт переговоров о продаже Азмуна«Ливерпуль» дома обыграл «Челси»Исмаилов набрал более 15 кг перед боем с Александром ЕмельяненкоНовости