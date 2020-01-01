НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Краснодар» объявил об уходе Фернандеша и Фьолусона«Спартак» победил «Рубин» благодаря голам с пенальти в 30-м туре РПЛ«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезонеЕмельяненко и Исмаилов намерены нокаутировать друг другаФутболистам «Ливерпуля» вручили кубок за победу в чемпионате АнглииBetOnУволенный из «Спартака» гендиректор Цорн поздравил командуЕвро-футбол.ру9Евро-футбол.руГазета.RuСпорт-ЭкспрессНева СпортSoccernews.ruBookmaker-ratings.ruRT на русскомMetaratingsSports.ruБывший гендиректор «Спартака» Томас Цорн поздравил команду с окончанием сезона.В источнике Комментировать3Подробнее о событии Цорн поздравил «Спартак» с завершением сезонаMetaratings 02:47Цорн - о «Спартаке»: я горд, что был частью этой командыФутбол России 01:10Цорн – «Спартаку»: «Поздравляю с завершением сложного и уникального сезона. Горд, что был частью этой команды»Sports.ru вчера в 21:59рекламаГлавное«Краснодар» объявил об уходе Фернандеша и Фьолусона«Спартак» победил «Рубин» благодаря голам с пенальти в 30-м туре РПЛ«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезонеЕмельяненко и Исмаилов намерены нокаутировать друг другаФутболистам «Ливерпуля» вручили кубок за победу в чемпионате АнглииНовости