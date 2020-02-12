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Василий Березуцкий выступил за переход Кокорина в ЦСКА
ODDS.ru
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Позднее в СМИ появлялись слухи об интересе к скандальному игроку со стороны "Локомотива", "Рубина" и "Балтики".В источнике
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Подробнее о событии
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Василий Березуцкий поддержал решение Кокорина не переходить в «Сочи»

РИА Новости 03:03
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Березуцкий поддержал идею пригласить Кокорина в ЦСКА

Газета.Ru 03:13
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Василий Березуцкий считает, что Кокорин пригодился бы ЦСКА

RT на русском 03:00
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