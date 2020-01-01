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«Зенит» 25 матчей не проигрывает дома в РПЛ. Серия длится с 2018 года
Спорт день за днем
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«Зенит» обыграл «Арсенал» (3:1) в 7-м туре РПЛ. Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга продлил серию без поражений на домашней арене до 25 матчей.В источнике
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VAR вернул гол «Зениту». Тренер «Арсенала» назвал его спорным

Спорт день за днем 14:49
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Последний раз дома в РПЛ «Зенит» проигрывал в 2018 году. Серия без поражений – 25 матчей

Гол.ру 13:31 
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«Зенит» 25 матчей не проигрывает дома в РПЛ. Серия длится с 2018 года

Sports.ru 13:24
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