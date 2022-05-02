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В «Барселоне» опровергли информацию о переговорах с Робертом Левандовским

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани опроверг встречу представителей испанской команды с агентом нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского.
Чемпионат
Главным претендентом на поляка является «Барселона».
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Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года.
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В сезоне-2021/22 форвард забил 48 голов и отдал 6 результативных передач в 43 матчах за команду.
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В «Барселоне» опровергли информацию о переговорах с Левандовски
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В «Барселоне» опровергли информацию о переговорах с Робертом Левандовским
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