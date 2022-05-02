Спорт-ЭкспрессВ «Барселоне» опровергли информацию о переговорах с Робертом ЛевандовскимСпортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани опроверг встречу представителей испанской команды с агентом нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского.ЧемпионатГлавным претендентом на поляка является «Барселона».Спорт-ЭкспрессЛевандовски выступает за «Баварию» с 2014 года.Спорт-ЭкспрессВ сезоне-2021/22 форвард забил 48 голов и отдал 6 результативных передач в 43 матчах за команду.Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьBetOnSports.tjVesti.kzSportbox.RUЕвро-футбол.руПодробнее о событииВ «Барселоне» опровергли информацию о переговорах с ЛевандовскиBetOn00:49В «Барселоне» опровергли информацию о переговорах с Робертом ЛевандовскимСпорт-Экспресс00:36В «Барселоне» опровергли переговоры с ЛевандовскимSportbox.RU21:47В «Барселоне» опровергли встречу с агентом Левандовского, но не переговоры по трансферуЧемпионат17:04Спортивный директор «Барселоны» рассказал о встрече с ЛевандовскиЕвро-футбол.рувчера в 15:55В «Барселоне» отреагировали на «покупку» форварда «Баварии»Vesti.kz21:29Показать ещёОценить