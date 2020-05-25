ВЭБ.РФ и РФПИ начали искать зарубежных инвесторов для ЦСКА
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов сообщил о начале совместного с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) поиска возможностей для привлечения зарубежных инвесторов для московского футбольного клуба ЦСКА. По его словам, по договоренности с руководством клуба ВЭБ.РФ входит в проект на три—пять лет.В источнике
С чего всё начиналось
"ВЭБ.РФ дополнительные деньги из ФНБ запрашивать не будет" "Надо искать новых людей, которых за высокими ценами на нефть не было видно" "Людей, которых не нужно возвращать с удаленки, в ВЭБе я не вижу" "Нужно понять изменение моего статуса" — Два года назад ВЭБ балансировал на грани выживания и требовал финансового оздоровления.