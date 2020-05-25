НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
КоммерсантъКоммерсантъ
ВЭБ.РФ и РФПИ начали искать зарубежных инвесторов для ЦСКА
Спорт день за днем
  • Спорт день за днем
  • Bookmaker-ratings.ru
  • LiveSport.ru
  • РБК
  • Pravda.Ru
  • Советский спорт
  • Футбол России
  • Мой Брянск
  • Metaratings
  • Vgudok
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов сообщил о начале совместного с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) поиска возможностей для привлечения зарубежных инвесторов для московского футбольного клуба ЦСКА. По его словам, по договоренности с руководством клуба ВЭБ.РФ входит в проект на три—пять лет.В источнике
3
С чего всё начиналось
alt

Игорь Шувалов — РБК: «Не люблю заявлений, что мир не будет прежним»

"ВЭБ.РФ дополнительные деньги из ФНБ запрашивать не будет" "Надо искать новых людей, которых за высокими ценами на нефть не было видно" "Людей, которых не нужно возвращать с удаленки, в ВЭБе я не вижу" "Нужно понять изменение моего статуса" — Два года назад ВЭБ балансировал на грани выживания и требовал финансового оздоровления.
РБК 00:00
Подробнее о событии
alt

Шувалов признался, что у ЦСКА могут появиться зарубежные инвесторы

Советский спорт 04:07
alt

ЦСКА может привлечь зарубежных инвесторов

Футбол России 03:32
alt

Игорь Шувалов: Мы уже начали прорабатывать возможность привлечения в ЦСКА зарубежных инвесторов

Спорт день за днем 03:29
реклама
Главное
Новости