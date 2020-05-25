ВЭБ.РФ и РФПИ начали поиск иностранных инвесторов для ЦСКА
Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) начали поиск зарубежного инвестора для ЦСКА. Об этом сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.В источнике
С чего всё начиналось
"ВЭБ.РФ дополнительные деньги из ФНБ запрашивать не будет" "Надо искать новых людей, которых за высокими ценами на нефть не было видно" "Людей, которых не нужно возвращать с удаленки, в ВЭБе я не вижу" "Нужно понять изменение моего статуса" — Два года назад ВЭБ балансировал на грани выживания и требовал финансового оздоровления.