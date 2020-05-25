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ВЭБ.РФ и РФПИ начали поиск иностранных инвесторов для ЦСКА
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Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) начали поиск зарубежного инвестора для ЦСКА. Об этом сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.В источнике
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С чего всё начиналось
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Игорь Шувалов — РБК: «Не люблю заявлений, что мир не будет прежним»

"ВЭБ.РФ дополнительные деньги из ФНБ запрашивать не будет" "Надо искать новых людей, которых за высокими ценами на нефть не было видно" "Людей, которых не нужно возвращать с удаленки, в ВЭБе я не вижу" "Нужно понять изменение моего статуса" — Два года назад ВЭБ балансировал на грани выживания и требовал финансового оздоровления.
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