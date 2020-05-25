"ВЭБ.РФ дополнительные деньги из ФНБ запрашивать не будет" "Надо искать новых людей, которых за высокими ценами на нефть не было видно" "Людей, которых не нужно возвращать с удаленки, в ВЭБе я не вижу" "Нужно понять изменение моего статуса" — Два года назад ВЭБ балансировал на грани выживания и требовал финансового оздоровления.